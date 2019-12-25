Первые в РФ испытания беспилотного электросудна состоялись на Неве

Управление судном осуществляется с помощью системы компьютерного зрения.

В Северной столице состоялись первые в стране успешные испытания речного беспилотного электросудна. Об этом заявил вице-губернатор Станислав Казарин в своём Telegram-канале.

Чиновник отметил, что речь идёт об автономном электросудне, которое является разработкой российской ИТ-компании Sitronics Group. Оно прошло по заданной траектории в акватории Невы и осуществило развороты. Управление судном осуществляется с помощью системы компьютерного зрения. Программа оценивает обстановку с обзором в 360° на расстоянии до десяти морских миль. Она способна распознавать обнаруженные объекты и наносить их на электронную карту. В случае экстренных ситуаций на помощь системе приходит дистанционный оператор: при необходимости он может осуществлять ручное управление судном.

Технология судовождения без капитана перспективно не только в речном, но и в морском судоходстве, подчеркнул Казарин.

Ранее мы сообщили о том, что из Петербурга в Москву прибыли четыре электросудна.

Фото: riverport.spb (носит иллюстративный характер)