Ипотека от Сбербанка стала доступнее

В российском ипотечном кредитовании наступила новая эпоха. Правила игры решил поменять Сбербанк. Крупнейший банк страны серьезно понизил первоначальный взнос и саму ставку по ипотеке. Эксперты считают, что инициатива Сбербанка заставит и остальных игроков рынка соответствовать новым условиям, а это значит, что россияне смогут покупать недвижимость на более выгодных условиях

Понижение ставки и уменьшение суммы первоначального взноса – это настоящая революция на рынке ипотечного кредитования, ведь для тех, кто еще вчера сомневался, уже завтра покупка собственного жилья станет реальностью.

"С 10 августа Сбербанк серьезно снизил процентные ставки. Это самое масштабное единовременное снижение процентных ставок. Сейчас мы снизили ставки до 2 процентных пунктов и процентные ставки начинаются от 9,4 до 10% годовых. У нас действует процентная ставка еще более сниженная по совместным программам с застройщиками, а таких у нас больше 110 и в этом случае процентная ставки составят от 7.4 до 8%", - говорит Олег Тихомиров, заместитель председателя Северо-Западного Банка Сбербанка.

Прогуливаясь по торговому центру, Никита зашел в офис Сбербанка и подал заявку на ипотечный кредит. В течение получаса ему пришел положительный ответ. Мужчина решил – квартире быть.

"Ипотечный кредит я взял, понимая, что живя в этом городе снимаю у дяди какого-то определенную квартиру и отдаю 23 тысячи рублей. Выгоднее себе приобрести квартиру и отдавать чуть меньшие деньги, но уже за свое жилье. Сейчас не страшно брать ипотечный кредит, потому что много программ, которые снижают ставку", - признается Никита Прохоров.

Если бы Никита подал заявку чуть позже, он уже смог бы воспользоваться онлайн сервисом "Дом.клик".

"Сейчас наши клиенты могут подать заявку как на сайте банка, так на сайте дом клик, где размещены не только все актуальные процентные ставки, где размещены все объекты недвижимости, которые представляют наши клиенты: агентства недвижимости, наши застройщики и можно подать заявку, можно выбрать себе интересующий объект и конечно, сразу же связаться с менеджером банка", - говорит Олег Тихомиров.

Эксперты уверены: страну ждет всплеск интереса к ипотечному кредитованию. Хотя еще до обновления условий именно этот продукт был драйвером роста кредитного портфеля.

"Мы видим оживление интереса к ипотеке и по сравнению с прошлым годом мы выдали на 24 процента больше ипотечных кредитов. Общая сумма портфеля составила около 300 млрд рублей. Из них половина приходится на Санкт-Петербург. Ну и для примера у нас каждый час 20 наших клиентов улучшают свои жилищные условия за счет ипотеки Сбербанка", - признается представитель банка..

С 10 августа также снизились ставки по продуктам "Загородная недвижимость" и "Строительство жилого дома". Такие позитивные изменения стали возможны благодаря возвращению рынка на докризисный уровень.