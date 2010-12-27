Инвестиции в российскую экономику вновь стали расти

За неделю с 7 по 14 марта общий объём иностранных инвестиций в российский фондовый рынок составил $146 млн.

Уже третью неделю подряд российский фондовый рынок привлекает внимание иностранных инвесторов — за это время общий приток составил почти $600 млн благодаря общему росту внимания к активам развивающихся экономик.

Рост иностранных инвестиций, вызванный повышением интереса иностранных инвесторов к российской экономике, основан на двух условиях: очевидном росте экономики и ее стабильностью, обеспеченной работой властей. Об этом сообщает ФБА "Экономика Сегодня".

Эксперт Михаил Беляев считает, что инвестиционный процесс ускоряется в тот момент, когда в экономике видны позитивные сдвиги, а именно весной.

Общая ситуация в России такова, что потрясений не будет, резких перемен на рынке тоже нет. Кроме того, нужно иметь ввиду, что после относительно тихого периода, вялых января-февраля деловая активность начинает раскручиваться именно весной. И предприниматели оживают, и бюджетный процесс начинает двигаться - все это те слагаемые, которые раскручивают инвестиционную активность, толкают эту машину вперед. Отметил эксперт ФБА "Экономика сегодня"

Также эксперт считает, что политическая стабильность выступает своего рода залогом того, что инвестиционный процесс развивается и будет идти вперед.