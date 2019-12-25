  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Инвестиции в Ленобласть выросли на 20%
Сегодня, 11:03
138
nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

Инвестиции в Ленобласть выросли на 20%

0 0

По предварительной оценке, объем инвестиций в основной капитал по итогам 2022 года составит 551,3 млрд рублей.

За 9 месяцев объем вложений в основной капитал составил 361 млрд рублей, по итогам 2022 года ожидается рост более 9%. Об этом на пресс-конференции по итогам года сообщил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.

Очень хорошие цифры по инвестициям в основной капитал: на 20,9% рост к уровню прошлого года по итогам 9 месяцев. По итогам года ожидаем рост на 9,3%.

Александр Дрозденко

Из общего объема инвестиций крупных и средних предприятий 51,6% вложены в обрабатывающие производства и 21,5% в сферу с транспортировки и хранения. Объем инвестиций сформирован крупными проектами, реализуемыми в Ленинградской области. В их числе – строительство газохимического комплекса, терминала по перевалке минеральных удобрений "Ультрамар" и универсального терминала группы "Новотранс" в Усть-Луге, строительство новых мощностей компании "ЕвроХим". 

По предварительной оценке, объем инвестиций в основной капитал по итогам 2022 года составит 551,3 млрд рублей.

Фото: администрация Ленинградской области

Теги: вложения, инвестиции
Категории: Лента новостей, Новости Ленинградской области,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии