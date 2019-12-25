Инвестиции в Ленобласть выросли на 20%

По предварительной оценке, объем инвестиций в основной капитал по итогам 2022 года составит 551,3 млрд рублей.

За 9 месяцев объем вложений в основной капитал составил 361 млрд рублей, по итогам 2022 года ожидается рост более 9%. Об этом на пресс-конференции по итогам года сообщил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.

Очень хорошие цифры по инвестициям в основной капитал: на 20,9% рост к уровню прошлого года по итогам 9 месяцев. По итогам года ожидаем рост на 9,3%. Александр Дрозденко

Из общего объема инвестиций крупных и средних предприятий 51,6% вложены в обрабатывающие производства и 21,5% в сферу с транспортировки и хранения. Объем инвестиций сформирован крупными проектами, реализуемыми в Ленинградской области. В их числе – строительство газохимического комплекса, терминала по перевалке минеральных удобрений "Ультрамар" и универсального терминала группы "Новотранс" в Усть-Луге, строительство новых мощностей компании "ЕвроХим".

По предварительной оценке, объем инвестиций в основной капитал по итогам 2022 года составит 551,3 млрд рублей.

Фото: администрация Ленинградской области