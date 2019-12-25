Инвалиду-колясочнику из Гатчины вручили ключи от квартиры

Мужчина получил однушку 35 квадратных метров, ремонт в ней был выполнен с учетом его пожеланий.

В преддверии Нового года инвалид-колясочник Алексей Николаев получил ключи от новой квартиры в Гатчине. Жилье полностью приспособлено под нужды людей с ограниченными возможностями здоровья. Об этом сообщила пресс-служба администрации Гатчинского района.

Мужчина получил однушку 35 квадратных метров, ремонт в ней был выполнен с учетом его пожеланий.

Квартиру приобрела администрация Гатчинского муниципального района. Ключи от жилья вручила глава администрации Гатчинского района Людмила Нещадим.

Фото: ВКонтакте / Администрация Гатчинского района