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Интервью с экспертами фонда "Обнаженные сердца": мифы об аутизме

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2 апреля - Всемирный день распространения информации о проблеме аутизма. Piter.TV встретился с экспертами фонда "Обнаженные сердца" - неврологом Святославом Довбней и психологом Татьяной Морозовой. Они ответили на несколько вопросов об аутизме, развенчали популярные мифы об этом явлении и дали советы людям, чьи близкие живут с аутизмом.

Немного о дате: цель этого дня - подчеркнуть необходимость помощи людям с аутизмом. Предполагается, что 2 апреля специализированные государственные и общественные организации должны распространять информацию об этом заболевании. К примеру, проводить лекции или выпускать буклеты.

1. Что такое аутизм?

Самый короткий ответ – мы не знаем. Мы про аутизм знаем очень мало. Когда я говорю – мы, я имею ввиду международную научную организацию. Мы знаем, что у него есть некоторая генетическая основа. И то, что у ребенка, есть аутизм, вовлечено более 200 разных генов. Это некоторая особенность развития.

Святослав Довбня, невролог, специалист фонда "Обнаженные сердца".

 

2. Когда у ребенка могут диагностировать аутизм?

Международным стандартом считается возможность установки диагноза аутизм от 18 месяцев (от полутора лет). Но, поскольку все - таки психологов, которые умеют видеть в таком возрасте мало (во всем мире их немного) то, в среднем, диагностируют аутизм в 3-4 года или к дошкольному и школьному возрасту.

Святослав Довбня, невролог, специалист фонда "Обнаженные сердца".

3. Есть ли единые симптомы или признаки аутизма?

Аутизм крайне разнообразен. Даже говорят: если видели ребенка с аутизмом, вы просто видели одного ребенка с аутизмом. Все настолько разные, очень сложно все привести к стандартным блокам.  Много было разных названий. Мы знаем, что есть спектр. Мы знаем, что человек может выглядеть по разному в этом спектре.

Святослав Довбня, невролог, специалист фонда "Обнаженные сердца".

Полную версию интервью  - смотрите на Piter.TV.

Теги: аутизм, благотворительный фонд обнаженные сердца, всемирный день распространения информации о проблеме аутизма
Категории: Интервью, Лента новостей, Новости СПб,

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