Интерактивная выставка к юбилею школьной информатики открылась в Герценовском университете

Класс 1985 года и профессии будущего представлены на экспозиции об эволюции информатики.

В РГПУ им. А.И. Герцена в Санкт-Петербурге начала работу интерактивная выставка "Информатика во всём", приуроченная к 40-летию введения соответствующего предмета в школьную программу. Об этом сообщает пресс-служба университета.

Выставка "Информатика во всём" является совместным проектом Яндекс Музея и Яндекс Учебника. Экспозиция размещена в пространстве "Точка кипения" университета. Мероприятие проводится при поддержке Комитета по образованию Санкт-Петербурга и Комитета общего и профессионального образования Ленинградской области.

Экспозиция включает несколько разделов. Первый раздел воссоздает обстановку школьного компьютерного класса 1985 года с использованием оригинальных образцов вычислительной техники, таких как "Электроника БК 0010", ПЭВМ "Микроша" и IBM PC-совместимый компьютер AFI-286. Второй раздел демонстрирует связь информатики с современными профессиями, включая AI-тренера и дата-журналиста. Посетителям предлагается интерактивный формат посещения в сопровождении персонажа-проводника. Ранее данная выставка с успехом прошла в нескольких других городах России.

Фото: пресс-служба Яндекс Учебник