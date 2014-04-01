В результате ДТП пострадали 16 человек.

Инсульт у водителя автобуса мог стать причиной аварии с двумя легковыми авто в Туле. Об этом журналистам рассказали представители местной прокуратуры. В ведомстве напомнили, что в результате столкновения транспортных средств пострадали 16 человек. Ранее данные подтвердили представители экстренных служб города.

После столкновения автобуса и двух автомобилей 16 человек доставили в больницу для обследования. ГУ МЧС по Тульской области

На данный момент известно, что пострадавший автобус перевозит рабочих. Предположительно, ДТП произошло из-за шофера, который не справился с управлением на Путейской улице. В результате автобус въехал в два легковых автомобиля.

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Видео: ВК/Тула online