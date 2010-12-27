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Инстаграм заблокировал аккаунт Кинси Волански, выбежавшей на поле Лиги чемпионов
Сегодня, 7:44
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Lolita.Dubovik98

Инстаграм заблокировал аккаунт Кинси Волански, выбежавшей на поле Лиги чемпионов

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За ночь на неё подписалось более 2 миллионов человек.

Инстаграм модели, которая обрела популярность своим неожиданным появлением на 18-й минуте матча между "Таттенхэмом" и "Ливерпулем", был заблокирован этой ночью. Основной целью такого эпатажного действа со стороны модели было, разумеется, привлечение дополнительного внимания к своей персоне. За ночь на Инстаграм девушки подписалось более 2 миллионов человек! Инстграм же не разделил радости блондинки и заблокировал её профиль.

Кинси пока что не дала комментарий по этому поводу. Представители социальной сети тоже ещё не успели объяснить причину блокировки.

Ранее мы публиковали видео выбежавшей на футбольное поле модели Волански в купальнике.

Фото: социальные сети

Теги: лига чемпионов, мировые новости
Категории: Лента новостей, Новости России,

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