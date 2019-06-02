Пранк модели Кинси Волански: история главного "украшения" финала Лиги Чемпионов

Рассказываем о неизвестных деталях инцидента матча в Мадриде.

Известно, что финал футбольной Лиги чемпионов-2019 в столице Испании между "Тоттенхэмом" и "Ливерпулем" завершился со счетом 2:0 в пользу команды Юргена Клоппа. В составе "Ливерпуля" отличились Мохаммед Салах (2-я минута) и Дивок Ориги (87-я минута).

Мерсисайдцы выиграли главный европейский футбольный трофей в шестой раз в своей истории. В прошлый раз это было в 1977, 1978, 1981, 1984 и 2005 годах. Главный тренер мерсисайдцев "Ливерпуля" Юрген Клопп выиграл первый трофей с командой. В прошлом футбольном сезоне немецкий специалист доводил клуб до финала Лиги чемпионов, но проиграл мадридскому "Реалу".

Другим запоминающимся событием стало неожиданное появление на 18-й минуте неизвестной блондинки в белом купальнике. Пока стюарды уводили девушку с поля, судья Дамир Скомина ненадолго остановил игру.

Возмутительницей спокойствия стала американская модель Кинси Волански. Она регулярно снимается для мужских и спортивных журналов. После акции на поле количество подписчиков в ее Instagram-аккаунте превысило два миллиона человек. Количество продолжает расти: еще за сутки до этого их было более 300 тысяч.

"Делайте сумасшедшие вещи, которые запомните навсегда!" – написала потом Волански.

В соцсетях она рассказала, что сидела на секторе болельщиков "Ливерпуля", расположенном за воротами.

На купальнике Волански было написано имя Vitaly. Кто же это такой?

Виталий Здоровецкий – YouTube-блогер российского происхождения, известный в сети каналом VitalyzdTV. Он родился в Мурманске, однако потом переехал в Одессу и эмигрировал в США. В настоящее время Виталий встречается с Кинси Волански.

"Не могу дождаться, когда женюсь на тебе", – заявил позже Здоровецкий в своем Twitter-аккаунте.

В основном его ресурс стал популярен из-за постановочных видеопранков "на грани фола". Например, в некоторых видео он начинает страстно целовать незнакомых девушек или провоцирует актрис на необычное поведение в публичных местах.

На купальнике Волански был отрекламирован новый проект блогера. В нем VitalyzdTV организует публичные пранки с участием порноактрис, которые бы не показывались на открытых платформах уровня YouTube. Похоже, что выбежавшая на поле девушка – это его идея. Причем у него самого получалось нечто подобное.

В 2014 году Виталий выбежал на поле во время финала ЧМ по футболу в Бразилии. Тогда на стадионе "Маракана" в Рио встретились Германия и Аргентина. Пранкер попытался поцеловать защитника немцев Бенедикта Хеведеса, однако тот оттолкнул выбежавшего "болельщика".

Несмотря на запрет на посещение стадионов, Здоровецкий немного изменил имидж и попал на арену в Мадриде. В такой ситуации стоит критиковать систему безопасности, но похоже, что ситуация говорит сама за себя.

Фото, видео: Instagram / @vitalyzdtv, @kinsey_sue