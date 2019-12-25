Instagram будет требовать от пользователей указывать дату рождения

В противном случае пользователь будет лишен доступу к своему аккаунту.

Социальна сеть Instagram теперь будет требовать от пользователей указывать дату рождения в аккаунтах. Если же пользователь этого не сделает после нескольких напоминаний, он будет лишен доступа к своему аккаунту. Об этом сообщает компания Facebook, которой принадлежит соцсеть.

Таким образом соцсеть защитит молодых пользователей от нежелательного контента, отмечают разработчики. Сейчас аккаунты детей младше 16 лет автоматически создаются закрытыми. Кроме того, взрослым пользователям, если они не подписаны на страницу несовершеннолетнего, запрещено отправлять сообщения.

В компании подчеркнули, что для проверки достоверности информации о возрасте будут использовать искусственный интеллект. Система будет анализировать информацию из постов, где пользователя поздравляют с днем рождения.

Однако пока неизвестно, когда новые правила вступят в силу.

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