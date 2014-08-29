Моссери: Instagram заблокируют в России 14 марта

Глава соцсети считает решение РКН неправильным.

Глава американской компании Instagram Адам Моссери подтвердил, что социальную сеть заблокируют на территории России с 14 марта, понедельника. Такое заявление опубликовано в его собственном аккаунте в Twitter. По мнению иностранца, такое решение - неправильное, так как оно лишает порядка 80 млн пользователей связи друг с другом и остальным миром. Моссери напомнил, что около 80% пользователей РФ имеют подписки на аккаунты за пределами своей страны.

В понедельник Instagram будет заблокирован в России….лишит 80 млн пользователей в России связи друг с другом и с остальным миром. Адам Моссери, глава Instagram

Напомним, что вечером 11 марта Роскомнадзор принял решение о завершении процедуры введения ограничений по доступу к соцсети Instagram в полночь 14 марта. Надзорное ведомство объяснило, что дает время активным пользователям приложения на перенос собственных фотографий, видео и контактов на другие ресурсы. Генпрокуратура РФ обвиняет соцсеть в распространении призывов к совершению насильственных действий в отношении граждан РФ, в том числе военнослужащих.

В Петербурге чиновникам и бюджетникам запретили пользоваться Zoom и Whatsapp.

Фото: Twitter / Adam Mosseri