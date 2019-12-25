Инспектор Жилищного агенства Приморского района получила ожог глаз из-за распыления перцового баллончика

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Вечером во вторник, 14 ноября, в полицию обратилась 40-лтеняя петербурженка, работающая инспектором ГКУ "Жилищное агентство Приморского района СПб", заявив о хулиганстве. Об этом стало известно Piter.TV.

По словам заявительницы, в кабинет в нерабочее время зашёл 45-летний мужчина, и, применив физическую силу, распылил ей в лицо содержимое перцового баллона.

Пострадавшая была доставлена в травматологический пункт с химическим ожогом обоих глаз первой степени. Пациентка была отпущена после оказания медицинской помощи в удовлетворительном состоянии.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее мы сообщили о том, что следователи и полиция задержали подозреваемого в массовом хулиганстве в Петербурге

Фото: Piter.TV