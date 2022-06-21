Сотрудник местного ДПС подозревается в превышении полномочий.

Инспектор ГИБДД на Камчатке стал фигурантом уголовного дела за избиение автомобилиста, находившегося в состоянии алкогольного опьянения. Правоохранителя обвинили в превышении должностных полномочий. Соответствующей информацией с журналистами поделились представители регионального Следственного комитета. Известно, что инцидент зафиксирован на территории города Петропавловск-Камчатский. Инспектор ДПС во время патрулирования выявил нарушителя. Он стал преследовать водителя, а затем остановил того около улицы Виталия Кручины.

Инспектор ДПС вышел из патрульного автомобиля и нанес водителю не менее четырех ударов по различным частям тела. В настоящее время органом следствия устанавливаются детали. пресс-служба СК РФ по Камчатке

В пресс-службе УМВД России по Камчатскому краю заметили, что инспектор ДПС неоднократно требовал от водителя остановить транспортное средство, однако автомобилист отказывал подчиняться законным требованиям и даже пытался скрыться. Несколько раз автомобилист создавал реальную угрозу наезда на пешеходов. Его жертвами могли стать, в том числе, молодая девушка с ребенком в коляске.

Нетрезвая женщина за рулем Renault сбила коляску с ребенком на Гражданке.

Фото и видео: Telegram / SHOT