Иномарка собрала паровозик из трех машин на проспекте Культуры

В сети появилось видео с места происшествия.

Вечером 8 апреля на проспекте Культуры, возле торгового центра "Родео Драйв" произошло массовое ДТП. Один из очевидцев поделился записью с видеорегистратора.

На ролике видно, что водитель иномарки по непонятным причинам стал ускоряться и врезался впереди стоящую машину. Она по инерции влетела в переднего соседа. В итоге на крайней левой полосе образовался паровозик из трех машин. Движение по проспекту Культуры было затруднено. Сведений о пострадавших нет.

Ранее мы писали, что на улице Степана Разина грузовик завалился на иномарки.

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