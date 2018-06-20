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Alena_Zinovieva
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Иномарка собрала паровозик из трех машин на проспекте Культуры

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В сети появилось видео с места происшествия.

Вечером 8 апреля на проспекте Культуры, возле торгового центра "Родео Драйв" произошло массовое ДТП. Один из очевидцев поделился записью с видеорегистратора.

На ролике видно, что водитель иномарки по непонятным причинам стал ускоряться и врезался впереди стоящую машину. Она по инерции влетела в переднего соседа. В итоге на крайней левой полосе образовался паровозик из трех машин. Движение по проспекту Культуры было затруднено. Сведений о пострадавших нет.

Ранее мы писали, что на улице Степана Разина грузовик завалился на иномарки.

Видео: ВКонтакте / ДТП и ЧП | Санкт-Петербург

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Теги: авария, видео тройное дтп, паровозик из машин
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, ДТП,

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