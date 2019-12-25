В Невском районе собрался паровозик из пяти машин

Есть ли пострадавшие, пока неизвестно.

Утром 29 мая в Невском районе Петербурга произошло массовое ДТП. По словам очевидцев, на перекрестке Народной улицы и Дальневосточного проспекта собрался паровозик сразу из пяти машин. В сети появилась фотография с места происшествия.

Авария произошла около 06:30 утра. На снимке видно, что все машины выстроились друг за другом посреди проезжей части. Кто именно стал виновником массового ДТП, и есть ли пострадавшие, пока неизвестно.

Ранее мы писали, что на Малом проспекте В.О. помяли спорткар Subaru BRZ.

Фото: ВКонтакте / ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб / Гриха Викторович