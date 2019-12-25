На Малом проспекте В.О. помяли спорткар Subaru BRZ

На месте ДТП работают инспекторы ДПС.

Днем 28 мая в Василеостровском районе Петербурга произошло ДТП. В сети появились фотографии с места происшествия.

По словам очевидцев, авария произошла возле дома №66 на Малом проспекте В.О. В ДТП попал красный спорткар Subaru BRZ. На месте происшествия работают инспекторы ДПС. Подробности аварии не сообщаются.

Ранее мы писали, что пешеход угодил под колеса "Газели" на проспекте Непокоренных.

Фото: ВКонтакте / ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб / Карина Половина