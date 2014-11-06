Инга Оболдина: Я даже настаивала, чтобы нас свели в конце этой истории с Андреем Федорцовым

На телеканале ТНТ идет сериал «Ткачевы на связи» с Мариной Васильевой, Максимом Лагашкиным, Ингой Оболдиной, Андреем Федорцовым, Дарьей Руденок и Никитой Павленко. Это комедия производства Good Story Media о семье, члены которой живут в разных городах. Питер ТВ поговорил с Ингой Оболдиной о проекте, Петербурге и секрете восстановления.

Инга, здравствуйте! Поздравляем с премьерой сериала "Ткачевы на связи", где вы играете маму Наташи. Расскажите про свою героиню. Есть ли какие-то черты в ней от вас?

Моя героиня – это бешеная мать, которая всех "строит" под себя: семью, детей, их отношения, личностные взаимоотношения. Мать, которая лучше всех знает, как жить, как дышать, как организовать пространство вокруг, как вести себя в отношениях с детьми, как дочки должны вести себя в отношениях с мужчинами.

Героиня не похожа на меня. Надо отметить, что образ получился достаточно острый. Пожалуй, в таком ключе персонажей еще не было у меня, поскольку Наташа получилась ультражанровой мамой.

В сериале отражена тема взаимоотношений детей с родителями в разных поколениях. У героя Максима Лагашкина и вашей героини – есть сложности при общении с дочерьми. Какой совет вы могли бы дать родителям, чтобы они лучше понимали своих детей?

Чтобы лучше понимать детей, нужно чаще вспоминать себя в их возрасте. Бывает, что я собираюсь сделать замечание, а потом вспоминаю точно такую же ситуацию, которая была со мной в детстве. Каждому возрасту свои ошибки. Думаю, что невозможно как-то научить или предостеречь детей от ошибок. Нужно относиться к этому с пониманием, а главное – вспоминать и ставить себя на их место. Мне кажется, в этом и есть ключ успеха в общении с детьми. Сама к этому не всегда прихожу, но очень хотелось бы.

В одной из серий был экстремальный момент с беседкой. Близок ли вам экстрим в кино? Что точно бы не согласились сделать в кадре? Или игра помогает бороться со своими страхами?

Я стараюсь в них не участвовать, поскольку считаю, что это отдельная профессия – каскадер. Они профессионалы в этой области. Отчасти считаю, верхом человеческой глупости, когда люди сами делают трюки. Во-первых, это чревато, потому что ты не профессионал в этом деле. А во-вторых, это все равно выглядит не так убедительно, как это бы сделал каскадер. Поэтому я против этого.

В "Ткачевых на связи" было два очень опасных трюка. Первый, когда я должна была держать героя Андрея Федорцова на шторе, он падал за балкон, перелезая к соседке. Сначала Андрей играл на страховке, а потом каскадер в свободном полете существовал несколько секунд. И этот свободный полет мог стоить мне жизни, потому что я его держала в полной уверенности, натягивая штору на себя, а балконная перегородка была мне по бедро, то есть – я нырнула бы вместе с каскадером вниз головой. Нюанс в том, что он был на страховке, но я была бы в реальном свободном падении.

Второй момент, когда герой Андрея Федорцова кидает из пылесоса мне пыль в лицо. Дело в том, что если бы в момент броска я вдохнула ее, то исход был бы плачевным. Оказалось это очень опасно, визуально выглядело, что трюк смешной и безопасный, но он требовал знания последствий. Спас меня в двух случаях Андрей. Если бы не Федорцов, дело кончилось бы плохо.

Добавлю, что как раз во фрагменте с беседкой, это была девушка-каскадер, которая меня подменяла в самых сложных трюках. Часть сцены в беседке проезжала я, далее проезжал уже каскадер. Девушка-каскадер прекрасная – Евгения. Каскадеры нужны обязательно. Тогда это будет все безопасно и качественно сделано. Я за качество в кино!

Опиши, пожалуйста, ваши ощущения от работы на площадке с Максимом Лагашкиным, Андреем Федорцовым и Мариной Васильевой? Какая атмосфера была во время съемок?

Мы с восторгом встретились! С Андреем Федорцовым мы впервые работали и познакомились на площадке. Очень быстро полюбили наших героев и после сожалели, что они разведены. Я даже настаивала, чтобы нас свели в конце этой истории. С Максом Лагашкиным мы давние знакомые, так как учились в ГИТИСе вместе, я была на два курса старше его. Он приходил к нам на показы. Ему нравились мои актерские работы, поэтому мы встретились уже как старые друзья.

Обнялись, расцеловались, и вообще на площадке царила прекрасная партнерская атмосфера. Мне кажется, кастинг безупречный. А с Мариной Васильевной мы пробовались в другом проекте на маму и дочку, и она мне очень понравилась тогда, потому что она "университетская девушка" на мой взгляд, просвещенная, умная с утонченным чувством юмора. Таких героинь сейчас мало.

Спасибо Дмитрию Булейко, нашему режиссеру, который очень долго отбирал актеров. В результате качество юмора, и уровень мастерства у всех, по-моему, отлично сочетались. У него было очень внимательное и трепетное отношение к актерам.

Моя благодарность также и замечательному, креативному продюсеру и сценаристу Ивану Забегаеву, который помогал часто найти общий язык, выход из ситуации. Если актёрам казался текст или ситуация сомнительна, они вместе с Димой придумывали более точное звучание, смешные высказывания от мамы и папы. Получился отличный тандем Вани и Димы на площадке, работало все стопроцентно. Часто смешные моменты придумывались прямо "из-под ножа".

Ваш любимый вид отдыха с семьей — это? Как вам удается отключиться от работы и найти время на восстановление?

Мой любимый вид отдыха с семьей — это путешествия. Виталик (муж) нас возил в Суздаль. Такой отель с горячими ключами, где есть даже меню бань. В общем, Суздаль, Кострома, Саров, Тверь. С дочкой мы очень любим ездить домой к моим родным на Урал в Кыштым, к маме, папе, сестренке, племянникам. Там нас все ждут хлебосольно, с застольями – очень ждем встречи. Я думаю, что именно поездка на Урал полностью меня восстанавливает.

Не может у меня произойти начало следующего театрального сезона без поездки домой, потому что – это место силы во всем: в природе, в людях, в самых родных и близких моих, в этих встречах. В этом и есть перезагрузка.. Природа, конечно, колоссальная! Но главное – самые родные и близкие всегда рядом. Можно пообщаться и наобниматься. Самый настоящий мой релакс и восстановление.

Инга, вы часто приезжаете в Петербург со спектаклями. Есть ли у вас любимый маршрут или место в Петербурге? Какой Петербург вам нравится больше всего?

Да, конечно! Я не только бываю в Петербурге со спектаклями и на гастролях. Мой муж Виталий, он из Петербурга, поэтому мы часто приезжаем к бабушке Зине и к нашей тете Ларисе. Встречаемся часто, насколько это возможно.

Когда мы живем у папы в северной столице наше утро начинается с горячих круассанов в кафетериях ниже этаже рядом с Невским проспектом. После мы с удовольствием идем плавать на лодочках по рекам и каналам потрясающего Санкт-Петербурга. И этот маршрут я обожаю. Это какое-то невероятное наслаждение! Я считаю, если ты приехал в Петербург и не покатался на лодочках, ты не видел город. С воды он невероятно красивый и это остается навсегда в памяти. Мне кажется, Венеция отдыхает.

Еще я часто бываю в кафе "Зингер" – это, в каком-то смысле, мой второй офис в Петербурге. Невероятно роскошный вид со второго этажа. Как в янтаре, застыл Казанский собор, ты смотришь на это и не можешь налюбоваться.

В каждой поездке открывается что-то новое. Петербург я очень люблю! Надеюсь и каникулы, которые в этот раз планируем провести здесь нам удадутся с лихвой. Мы пойдем в кукольный театр к Анне Викторовой, планируем успеть также в Михайловский театр. Зайдем, конечно, во вкусные рестораны: "Терраса", "Мамалыга". В отеле "Гельвеция" еще ресторан Marius (м-м-м, какие там паштеты и форшмак). Там невероятно вкусно! Рестораны "Счастье" стали любимым местом настолько, что в Москве, мы тоже с подругами стали собираться в "Счастье на крыше", так сильно нам понравился этот ресторан в Петербурге.

Фото: ТНТ