В СПбГАСУ начала работу международная конференция по цифровым технологиям в строительстве

С докладом о значении цифровых технологий в сфере проектирования выступил заместитель председателя Комитета по строительству Санкт-Петербурга Валерий Усков.

В Санкт-Петербургском государственном архитектурно-строительном университете открылась VIII Международная научно-практическая конференция "Информационное моделирование в задачах строительства и архитектуры". Мероприятие объединило специалистов строительной отрасли, архитекторов, представителей бизнеса и студентов. Об этом сообщил портал "Строительный Петербург".

С докладом о значении цифровых технологий в сфере проектирования выступил заместитель председателя Комитета по строительству Санкт-Петербурга Валерий Усков. Он отметил, что технологии информационного моделирования (BIM) широко применяются в рамках Адресной инвестиционной программы города.

На проектно-изыскательские работы запланировано порядка 8 миллиардов рублей. И большая часть из них будет как раз реализована по технологиям информационного моделирования. Также планируется к строительству 126 объектов, на которых будет потрачено более 405 миллиардов рублей. Валерий Усков, заместитель председателя Комитета по строительству Санкт-Петербурга

Он также подчеркнул, что Санкт-Петербург стал первым регионом страны, где технологии BIM начали применяться на системной основе. Уже в 2015 году в городе стартовала работа с цифровыми проектами, а в 2020 году было получено первое положительное заключение по такому проекту.

Сегодня в Смольном принимают от застройщиков документацию в электронном виде и поддерживают внедрение цифровых решений в строительную сферу.

В рамках конференции обсуждаются вопросы импортозамещения программного обеспечения, подготовка специалистов и обмен практическим опытом. Один из участников, студент СПбГАСУ Илья Меренков, отметил значимость мероприятия для будущих профессионалов.

Работа конференции продолжится и на второй день. В обсуждениях примут участие архитекторы, девелоперы, IT-разработчики и представители органов власти.

Видео: портал "Строительный Петербург"