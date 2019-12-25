За первые два дня работы за консультацией уже обратилось более 120 человек.

В четверг, 30 июля, стало известно о том, что информационные павильоны в Петербурге начали принимать туристов. Об этом сообщают в пресс-службе ГТИБ.

По последним данным, в первые два дня работы соответствующих информационных павильонов за консультацией уже обратилось более 120 человек.

Напомним, что Петербург стал первым городом РФ, который присоединился к международному движению по обеспечению безопасного туризма – Safe Travels.

Ранее мы сообщали о том, что крупные гостиничные организации Петербурга включили в перечень системообразующих предприятий.

Фото: СПб ГБУ Городское туристско-информационное бюро/вк