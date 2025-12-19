Инфляция в Петербурге упала до минимума за последние пять лет

Годовой рост цен в городе стал самым низким с 2020 года.

Годовая инфляция в Санкт-Петербурге по итогам декабря 2025 года снизилась до 4,8 процента, что стало минимальным показателем за последние пять лет и почти в два раза ниже уровня конца 2024 года. Об этом сообщила пресс-служба Северо-Западного главного управления Банка России.

В Санкт-Петербурге зафиксировано существенное замедление инфляции. По данным Банка России, в декабре 2025 года годовой рост цен составил 4,8 процента против 9,5 процента годом ранее. В целом за 2025 год инфляция в городе оказалась самой низкой с 2020 года. В декабре по сравнению с ноябрем потребительские цены выросли на 0,14 процента. Месячный темп инфляции продолжил снижаться.

Наибольшее снижение цен в месячном выражении отмечено в сегменте зарубежного туризма. Стоимость туров сократилась на 10,1 процента. В Банке России указали, что это связано с укреплением курса рубля и увеличением количества международных рейсов из Санкт-Петербурга. Ранее сообщалось, что в декабре и в период новогодних праздников зарубежные поездки обходились в среднем на 15 процентов дешевле, чем годом ранее.

Одновременно с этим в декабре зафиксирован рост цен на ряд непродовольственных товаров. Подорожали телевизоры на 6,3 процента, смартфоны на 4,7 процента, компьютеры на 3,2 процента, парфюмерия и косметика на 2,5 процента.

Ранее в Петербурге подсчитали рост цен на продукты и выявили подорожание мяса и молока.

