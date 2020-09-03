В Китае считают, что Индия злоупотребляет понятием «государственная безопасность». По факту, дискриминирующие меры в отношении китайских компаний это всего лишь предлог.

Индия заблокировала 118 китайских приложений. Власти КНР выразили протест, поскольку подобные действия нарушают принципы Всемирной торговой организации (ВТО). Об этом пишет ТАСС со ссылкой на официального представителя Министерства коммерции Китая Гао Фэна.

Гао Фэн подчеркнул, что политика Индии в отношении китайских приложений для смартфонов противоречит ВТО. Китайские власти строго следят за соблюдением законодательных норм страны, где они ведут бизнес. Политик добавил, что индийские власти нанесли удар по собственному потребителю и подорвали механизмы открытой экономики, ухудшая внутренний инвестиционный климат.

В Китае настаивают, чтобы Нью-Дели исправила свои ошибки. Они ждут, когда индийские власти создадут открытые, равноправные и справедливые условия для коммерческой деятельности.

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