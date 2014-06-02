Индексация пенсий в 2026 году может пройти разово с 1 января

Минтруда России сообщил о нововведении по делам пенсионеров.

Индексация пенсий на территории России в следующем году может пройти разово, с первого января. Выплата пожилым гражданам страны будет увеличена в соответствии уровнем, превышающем показатель инфляции. Такой комментарий дали сотрудники пресс-службы министерства по труду и социальной защите населения. Известно, что средний размер страховых пенсий увеличится почти на две тысячи рублей. Он составит 27,1 тысячи рублей для 2026 года.

Как и в прошлом году, принято решение о досрочной индексации пенсий: не с 1 февраля по фактической инфляции, с 1 апреля исходя из доходов Социального фонда, а сразу с 1 января - выше инфляции. пресс-служба Минтруда России

Дополнительно федеральное правительство проиндексирует социальные выплаты на 6,8 процентов с 1 февраля 2026 года. В этом случае речь идет о росте показателей до уровня фактической инфляции, который согласно прогнозам аналитиков, составит 6,8 процента.

