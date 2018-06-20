Инцидент с ребенком на концерте Леонтьева может дойти до суда

На Валерия Леонтьева, проводившего в Петербурге концерт в честь своего 70-летия, могут подать в суд из-за инцидента с участием ребенка.

На днях в Петербурге произошел неприятный инцидент. 19 марта на концерте Валерия Леонтьева, который проходил в БКЗ "Октябрьский", охраник артиста схватил девочку, которая хотела подарить артисту цветы.

Момент попал на видео. Судя по кадрам, девочка хотела вручить букет певцу, но охранник грубо схватил ребенка и усадил на место. По данным, СМИ, отец девочки решил подать на артиста в суд. Впрочем, как отметил директор Леонтьева Борис Чигирев, с ним по этому вопросу никто не связывался.

Пресс-секретарь Леонтьева Татьяна Федоткина добавила, что охранник, который работает с Леонтьевым 15 лет, думал, прежде всего, о безопасности ребенка. Она обратила внимание на то, что ходить во время концерта по залу запрешено.

Видео: YouTube/ Первый Унечский Канал