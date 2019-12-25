Иммерсивный спектакль "Вернувшиеся"

По мотивам пьесы Генрика Ибсена "Привидения".

В воскресенье вечером, 27 сентября, пройдет показ иммерсивного спектакля "Вернувшиеся" в особняке "Дворцовая набережная, 20".

Спектакль поставлен по мотивам пьесы Генрика Ибсена "Привидения". Зритель получает возможность свободно передвигаться по особняку, находить потайные ходы, комнаты, заглядывать в ящики и делать все, что хочется. Так, зритель становится частью постановки, а актеры и общая атмосфера помогают погрузиться в события пьесы, написанной в 1882 году. История расскажет про девушку, которую преследуют образы прошлого, радикально меняя будущее.

Цена билета от 4000 тысяч рублей.

Фото: vk.com/dashkov5