Илон Маск отвезет пассажира в любую точку мира за 30 минут на ракете-такси

Видеорекламу с обещанием “прокатить с ветерком” в любую точку мира выложил на YouTube-канале основатель SpaceX Илон Маск.

Популяризатор науки считает, что в ближайшем будущем он сможет запустить такси-ракету. В самое отдаленное место Земли можно будет добраться максимум за полчаса.

Американец назвал свое творение BFR (Big F....Rocket), что означает ”очень большая ракета”. В настоящее время она припаркована на одной из стоянок Нью-Йорка. Принцип движения простой: в нее садятся пассажиры также, как и в любой маршрутный автобус.

Ролик показывает, как ракета отправляется в космос и через 27 минут “перемещается” в Шанхай. Скорость такого транспорта достигает 27 тысяч километров в час. Стоимость не будет отличаться от среднестатистического билета на самолет в эконом-классе. Точная дата начала работы перевозок людей на таких ракетах неизвестна.