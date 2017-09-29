Все, что интересно!
Войти | Зарегистрироваться
18+
Новости Лента новостей Мировые новости
Сегодня, 9:53
0
lesjasap
75
Код вставки плеера

Илон Маск отвезет пассажира в любую точку мира за 30 минут на ракете-такси

0
 
 

Видеорекламу с обещанием “прокатить с ветерком” в любую точку мира выложил на YouTube-канале основатель SpaceX Илон Маск.
 
Популяризатор науки считает, что в ближайшем будущем он сможет запустить такси-ракету. В самое отдаленное место Земли можно будет добраться максимум за полчаса.
 
Американец назвал свое творение BFR (Big F....Rocket), что означает ”очень большая ракета”. В настоящее время она припаркована на одной из стоянок Нью-Йорка. Принцип движения простой: в нее садятся пассажиры также, как и в любой маршрутный автобус. 
 
Ролик показывает, как ракета отправляется в космос и через 27 минут “перемещается” в Шанхай. Скорость такого транспорта достигает 27 тысяч километров в час. Стоимость не будет отличаться от среднестатистического билета на самолет в эконом-классе. Точная дата начала работы перевозок людей на таких ракетах неизвестна.
Теги: илон маск , космос , новые технологии , ракета-такси
Категории: Мировые новости

Оставить комментарий

Новости на эту тему

Загрузка...
5