Игры - новые соцсети. Сбер изучил потребительские настроения россиян

В России скоро появятся коллективные банковские счета. С их помощью можно будет разделить расходы на аренду спортивных сооружений или оплату тренировок. Групповые сбережения помогут без проблем совершать совместные закупки и делать коллективные накопления.

Социализация финансов – один из трендов, который неизбежно будет внедрен в быстрорастущие отрасли экономики. Об этом журналистам на петербургском международном экономическом форуме рассказал старший вице-президент СберБанка Владислав Крейнин. Сбер проделал колоссальную работу по изучению потребительских настроений в самых быстрорастущих отраслях: финансовых технологиях, электронной торговле, цифровом здравоохранении и индустрии развлечений.

Владислав Крейнин, старший вице-президент – директор Департамента маркетинга и коммуникаций Сбера:

В финтехе мы во многом опережаем западные страны, в E-commerce мы где-то догоняем. Мы на очень хорошем уровне. Некоторые элементы финтеха и E-commerce даже копируют западные страны. Что касается индустрии игр, индустрии интертеймент и цифрового здоровья, это индустрии, в которых мы скорее ориентируемся, а не создаем собственные уникальные решения и тренды.

При этом, как отмечают эксперты, потенциал развития игрового направления в России крайне высок. Пандемия изменила индустрию развлечений. Игры превратились в новые социальные сети, внутри которых продвигаются бренды, выступают звёзды и проводятся мероприятия. Игровые миры сегодня способны имитировать показы мод, музыкальные представления и даже просмотр фильмов.

Еще одним важным трендом для россиян стала забота об экологии и следование концепции осознанного потребления. 53% респондентов предпочитают покупать товары, которые были произведены безвредным для природы способом.

С полным текстом исследования "Топ-тренды 5 индустрий: финтех, E-commerce, здоровье, развлечения и умные устройства" можно ознакомиться по ссылке.