Стало известно, из-за кого Игорь Сечин развелся с молодой женой

Глава "Роснефти" и один из самых богатых людей России Игорь Сечин развелся с молодой женой. Об этом сообщает Life со ссылкой на собственные источники.

Российские СМИ сообщают о разводе Игоря Сечина с Ольгой Рожковой. Первым о разрыве отношений в семье главы "Роснефти" сообщили журналисты Life.ru. По данным издания, чиновник и его супруга отнесли документы в ЗАГС еще летом 2017 года.

Косвенные подтверждения развода, а возможно, и его причины можно найти в Instagram экс-жены Игоря Сечина. Там за последние месяцы появилось несколько фотографий Ольги Рожковой в компании с молодыми мужчинами. Чаще всего красавица позирует вместе с неким frankie_mx13. На одном из снимков высокий парень в солнечных очках обнимает блондинку на частной яхте. В другом случае Ольга и Фрэнки позируют "щека к щеке". В комментариях подруги богатой россиянки называют их "сладкой парочкой" и красивой парой. Еще в одном месте Ольга Сечина-Рожкова называет своего спутника "мой лучший пилот".

Отметим, что первая совместная фотография Ольги Рожковой и frankie_mx13 появилась в Instagram 11 июля 2017 года. По данным Life, развод между чиновником и супругой был зафиксирован 14 июня.

Фото: Instagram, olgarzs