Строительство двух мостов и подготовка новых станций метро завершится до 29 апреля

Об этом рассказала вице-губернатор на свой официальной странице в Twitter.

Правительство Санкт-Петербурга полностью уверенно в том, что к чемпионату мира по футболу 2018 все работы на объектах будут окончены. Об этом 18 апреля заявил пресс-губернатор города Игорь Албин.

Отмечается, что стройка завершится до 29 апреля. Речь и дет о станции петербургского метрополитена "Новокрестовская", пешеходном мосте на Крестовском острове, а также о мосте через остров Серный.

Напомним, ранее Piter.tv сообщал, что испытание "Новокрестовской" перенесли на неделю по решению комиссии.

Фото: Вконтакте / metro_novorostovskaya