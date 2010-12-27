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Строительство двух мостов и подготовка новых станций метро завершится до 29 апреля
Сегодня, 10:50
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nadiputintseva
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Строительство двух мостов и подготовка новых станций метро завершится до 29 апреля

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Об этом рассказала вице-губернатор на свой официальной странице в Twitter.

Правительство Санкт-Петербурга полностью уверенно в том, что к чемпионату мира по футболу 2018 все работы на объектах будут окончены. Об этом 18 апреля заявил пресс-губернатор города Игорь Албин.

Отмечается, что стройка завершится до 29 апреля. Речь и дет о станции петербургского метрополитена "Новокрестовская", пешеходном мосте на Крестовском острове, а также о мосте через остров Серный.

Напомним, ранее Piter.tv сообщал, что испытание "Новокрестовской" перенесли на неделю по решению комиссии

Фото: Вконтакте / metro_novorostovskaya

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Теги: беговая , мост через остров серный , новокрестовская , новости спб , чм-2018
Категории: Новости СПб

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