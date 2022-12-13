Петербуржцы пожаловались на неубранные улицы в районе "Беговой"

Сегодня в городе обещают осадки.

Петербуржцы пожаловались на плохую уборку улиц в период праздников. Они опубликовали фото занесенного снегом подземного перехода в районе станции метро "Беговая". Снимки появились в tg-канале "Раньше всех. Петербург".

Коммунальщики тоже ушли на долгие выходные. После мощного снегопада минувшей ночью на улицах практически не чищено. Очевидец

Напомним, что сегодня, 24 февраля, в Петербурге обещают небольшой снегопад. Только за ночь выпало пять мм снега. Столбики термометров покажут -1...-3 градуса.

Ранее на Piter.tv: в Ленобласти 24 февраля сохранится минусовая температура.

Фото: Телеграм / Раньше всех. Петербург