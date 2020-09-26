Капитан и вратарь футбольного клуба ЦСКА Игорь Акинфеев исполнил желание юного жителя Нового Уренгоя Адама Гедугова. Об этом сообщает телеканал "Ямал-регион".
Молодой человек во время "Ёлки заботы" загадал желание — пообщаться с Игорем Акиньфеевым и Александром Головиным.
Организовать встречу в онлайн-формате помогла депутат городской Думы Екатерина Шпаченко.
Я очень люблю футбол и всегда хотел поговорить с кем-то из футболистов.
Адам Гедугов, молодой фанат футбола
Ранее мы писали, что "Челси" победил "Тоттенхэм" в лондонском дерби.
Фото: vk.com / ПФК ЦСКА
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