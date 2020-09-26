Встречу в онлайн-формате помогла депутат городской Думы Екатерина Шпаченко.

Капитан и вратарь футбольного клуба ЦСКА Игорь Акинфеев исполнил желание юного жителя Нового Уренгоя Адама Гедугова. Об этом сообщает телеканал "Ямал-регион".

Молодой человек во время "Ёлки заботы" загадал желание — пообщаться с Игорем Акиньфеевым и Александром Головиным.

Организовать встречу в онлайн-формате помогла депутат городской Думы Екатерина Шпаченко.

Я очень люблю футбол и всегда хотел поговорить с кем-то из футболистов. Адам Гедугов, молодой фанат футбола

Ранее мы писали, что "Челси" победил "Тоттенхэм" в лондонском дерби.

Фото: vk.com / ПФК ЦСКА