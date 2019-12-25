Игонин предполагает, что "Спартак" пожаловался на судейство из-за нервов перед игрой с "Зенитом"

Игонин считает, что жалобы «Спартака» на судейство обусловлены нервами перед матчем с «Зенитом»

Футболист Алексей Игонин предположил, что "Спартак" нервничает перед матчем с "Зенитом", потому как у москвичей будет одна попытка реабилитироваться в нынешнем сезоне.

Они хотят сказать, что судьи виноваты в их ошибках? А у самих дорогие футболисты сидят в запасе, директор увольняется, команда находится на восьмом месте в турнирной таблице, хотя недавно ещё была чемпионом России отметил Игонин в интервью RT.

Также футболист уточнил, что РФС придется дать ответ клубу, однако, учитывая, что письмо в организацию может написать любой, серьезно относиться к ситуации не стоит.

Напомним, что после некоторых судейских решений против своей команды владелец клуба Леонид Федун предложил запустить хештег "судите "Спартак", как "Зенит", и мы будем чемпионами". Матч между командами двух столиц состоится 19 июля на "Газпром Арене".

Ранее мы писали, что Лунев не выйдет на поле в кубковом матче против "Спартака".

Фото: fc-zenit.ru