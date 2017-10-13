"Сирийский опыт": Минобороны решило закупить новые ударные вертолеты Ка-52

Военный эксперт Алексей Леонков рассказал, почему это правильный ход.

Недавно Министерство обороны приняло решение закупить 114 вертолетов Ка-52 в рамках новой программы вооружения. При этом российские аппараты к моменту поставки претерпят ряд изменений. Модернизировать боевые машины будут в соответствии с "сирийским опытом", где универсальный истребитель танков впервые был опробован в реальном бою.

Специалисты планируют улучшить оптическо-прицельные системы и доработать ракетное вооружение для повышения дальности.

Что касается решения Минобороны по закупке вертолетов, то военные эксперт Алексей Леонков в разговоре с ФБА «Экономика сегодня» подчеркивает его правильность, поскольку на Ближнем Востоке Ка-52 продемонстрировал себя в качестве крайне эффективного военного средства.

Конечно, "сирийский опыт" показал слабые места данной модели, однако, по словам эксперта, после модернизации аппарат может стать совершенным истребителем танков.

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