МО РФ сообщило о поражении вертолетами опорного пункта ВСУ на купянском направлении

Экипажи ВКС России выполнили задачу на СВО.

Российские разведывательно-ударные вертолеты Ка-52, транспортный Ми-35М и многоцелевой Ми-8 в составе боевой группы армейской авиации Воздушно-космических сил (ВКС) поразили опорный пункт и личный состав Вооруженных сил Украины на купянском направлении в зоне проведения специальной военной операции. Соответствующее заявление сделали сотрудники пресс-службы министерства по обороне.

Была поставлена задача по уничтожению живой силы противника. Получили координаты, вышли в район с учетом рельефа складок местности на предельно малой высоте. Машина нас не подвела, все задачи выполнены. командир экипажа Ка-52 с позывным "Монгол"

Напомним, что воздушный борт Ка-52 "Аллигатор" предназначен военнослужащими для ликвидации танков, бронированной и небронированной боевой техники, живой силы, вертолетов и других летательных аппаратов противника, которые находятся на переднем крае и в тактической глубине фронтовой линии. Экипажи могут работать в любых погодных условиях и в любое время суток.

Треть призывников направят в учебные части для освоения техники и получения ВУС.

Фото и видео: Минобороны России