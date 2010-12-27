Крымский вопрос: благодаря Москве бывший завод Порошенко получил новую жизнь

Эксперт: переход Севастопольского морского завода им. Орджоникидзе в федеральную собственность потребовала экономика полуострова.

Крымский вопрос не утихает до сих пор: возвращение полуострова в состав России стало серьезным вызовом для экономической и политической системы нашей страны. Об этом сообщил в разговоре с ФБА "Экономика сегодня" Юрий Почта.

По мнению эксперта, основной и главной задачей российских властей стала интеграция Крыма на всех уровнях, в том числе и на экономическом. Именно поэтому Севастопольский морской завод имени Орджоникидзе, некоторое время принадлежавший Петру Порошенко, в 2014 году был передан в федеральную собственность. Юрий Почта уверен, что национализация – это "нормальный юридический процесс, привычный для многих стран", поэтому если Киев будет сопротивляться, то его попытки вряд ли окажутся успешными.

"В условиях Украины Крым был полузаброшенной провинцией, из которой только выкачивали ресурсы, где пытались расхищать земли, в том числе в заповедниках. – заявляет эксперт–Промышленность погибала". Однако сейчас, благодаря Москве, постепенно происходит восстановление и модернизация стратегически важных объектов, в том числе и заводов. Жители полуострова начинают получать работу и возможность зарабатывать, а само предприятие выводит экономику региона на новый уровень.



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