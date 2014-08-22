Порошенко обвинил Зеленского в нападении на него с зелёнкой в Киеве

Злоумышленника задержали и доставили в Печерское управление полиции. Возбуждено уголовное дело по статье "Хулиганство".

Экс-президент Украины Петр Порошенко считает, что нынешний лидер страны причастен к инциденту, в ходе которого его облили зелёнкой в центре Киева. Об этом сообщила пресс-служба партии Порошенко "Европейская солидарность".

Во вторник, 24 августа, Порошенко принял участие в "Марше защитников Украины", посвященном 30-летию независимости страны. Бывший глава государства направлялся к зданию правительства. Проходя рядом со станцией метро "Крещатик" неизвестные облили его зелёнкой. Жидкость попала на лицо, руки и одежду. На место прибыли сотрудники правоохранительных органов. Порошенко почти сразу посадили в машину и увезли с места происшествия. Оправившись от случившегося, Порошенко предположил, что Зеленский причастен к инциденту. Он заверил действующего президента, что у него ничего не получится.

Не хотел этого говорить, но вынужден сказать. Владимир Александрович, я понимаю – страшно. Я понимаю, что вы волонтеров, военных, настоящих патриотов боитесь больше, чем Путина. Не пытайтесь нас остановить вашей зелёной соплёй. У вас ничего не получится, хотя сейчас вы спрятали этих негодяев на Банковой. Петр Порошенко, бывший президент Украины

Ранее мы сообщили, что Зеленский учредил День украинской государственности.

Видео: Telegram / Политика страны

Фото: Facebook / Петро Порошенко