IT-компании принесли бюджету Петербурга более 32 млрд рублей

Так, отчисления по налогу на прибыль с начала года превысили 7 млрд, а по НДФЛ — 23 млрд рублей.

За восемь месяцев в бюджет Петербурга поступили по налогу на прибыль и НДФЛ более 32,2 млрд рублей от деятельности в области информационных технологий, связи и производства IT-оборудования. Об этом сообщил вице-губернатор Станислав Казарин.

Так, отчисления по налогу на прибыль с начала года превысили 7 млрд, а по НДФЛ — 23 млрд рублей. В пресс-службе Смольного добавили, что наибольший объём платежей осуществили компании, которые занимаются разработкой программного обеспечения и оказанием консультационных услуг — более 25 млрд рублей. Предприятия телекоммуникационной отрасли принесли в бюджет более 4 млрд налогов.

Фото: Piter.tv