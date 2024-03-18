ИИ-сервис для оптимизации работы городской системы транспорта разработан в Петербурге

Технология позволяет всего за несколько часов провести комплексный анализ существующих транспортных путей, учитывая затраты пользователей, операторов перевозок и уровень пассажиропотока.

Специалисты Университета ИТМО разработали инновационный ИИ-сервис, способный оперативно анализировать действующие маршруты городского транспорта и предлагать эффективные решения по их оптимизации. Об этом стало известно благодаря сообщению ТАСС.

Технология позволяет всего за несколько часов провести комплексный анализ существующих транспортных путей, учитывая затраты пользователей, операторов перевозок и уровень пассажиропотока. Итоговым результатом становится перечень рекомендаций по повышению эффективности маршрутов.

Главное достоинство сервиса ConnectPT заключается в простоте и экономичности. Он способен формировать обоснованные предложения по совершенствованию городской транспортной инфраструктуры, используя минимальный объем доступной информации. Например, применяются общедоступные данные из OpenStreetMap о размещении жилых зон, коммерческих объектов, рекреационных пространств, дорожной сети и инфраструктурных точек, пояснил руководитель проекта, директор Института дизайна и урбанистики ИТМО Сергей Митягин.

ConnectPT автоматически создает альтернативные схемы движения для различных типов транспорта, принимая во внимание спрос и связность районов города. Использование системы существенно сократит расходы и временные затраты на исследование и модернизацию транспортной системы, предотвращая реализацию неоправданных решений.

Ранее мы сообщили о том, что на ЗСД могут ввести безбарьерную систему оплаты.

Фото: пресс-служба комитета по транспорту Петербурга