Hyundai решил купить завод в Петербурге для обхода пошлин

Hyundai рассматривает сценарий возвращения.

Корейский автоконцерн Hyundai Motor Group начал углубленное изучение своих международных активов и пересматривает стратегию присутствия на ключевых рынках. В рамках этого процесса компания анализирует возможность выкупить обратно завод в Санкт-Петербурге, опцион на который истекает к концу 2025 года.

Решение о возможном возвращении производственной площадки связано с глобальными вызовами для концерна. Усиление пошлин на экспорт автомобилей в Соединенные Штаты подталкивает Hyundai к поиску новых направлений для перераспределения мощностей. Возобновление работы предприятия в России рассматривается как шанс снизить зависимость от американского рынка и укрепить позиции в Европе и на сопредельных территориях, сообщает РГ.

Компания прорабатывает два основных сценария развития. В случае успешного обратного выкупа Hyundai намерен превратить петербургский завод в экспортный центр, ориентированный на европейские рынки.

В Германии промышленное производство упало до минимума с пандемийного 2020 года.

Фото: freepik (usertrmk)