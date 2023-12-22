Хуснуллин сообщил о росте посевной площади Донбасса и Новороссии до 3,2 млн га

Вице-премьер РФ рассказал о работе Минсельхоза РФ в новых регионах страны.

Объемы посевных площадей Донбасса и Новороссии выросли до 3,2 миллионов га. Соответствующее заявление сделал российский вице-премьер Марат Хуснуллин на совещании у главы государства Владимира Путина, посвященному социально-экономическому развитию новых регионов страны. Чиновник добавил, что местные сельскохозяйственные деятели получают помощь от государства по линии профильного министерства. На текущий момент аграрии реализовали 9,3 тонн масленичных и зерновых культур, а также успешно поставили потребителям свыше 800 единиц специальной техники на общую сумму в 4,7 миллиарда рублей.

Посевная площадь уже 3,2 млн га достигла. Несмотря ни на что, аграрии работают, как бы сложно не было. Марат Хуснуллин, вице-премьер РФ

Хуснуллин: более 500 банковских отделений работают в Донбассе и Новороссии.

Фото и видео: Правительство России