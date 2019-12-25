Хуснуллин: решения по проектам метро в Нижнем Новгороде и Челябинске приняты

Вице-премьер РФ рассказал о необходимости создания новых станций метрополитена в нескольких городах.

Российский вице-премьер Марат Хуснуллин заявил, что решения по проектам метро в Нижнем Новгороде и Челябинске приняты. Такое заявление чиновник сделал во время правительственного заседания с участием президента РФ Владимиром Путиным. Специалист добавил, что также дорабатывается проект создания подземной транспортной сети в Красноярске.

Принято решение по таким сложным проектам, которые вы обозначали, как метро в Нижнем Новгороде, - была хорошая комплексная программа подготовлена, по метро в Челябинске принято решение, дорабатываем вопрос по Красноярску. Марат Хуснуллин, вице-премьер РФ

В рамках совещания глава Нижегородской области Глеб Никитин уточнил, что метрополитен в регионе ждут десятки тысяч горожан, поэтому развитие метрополитена местные власти видят как основу новой комфортной маршрутной сети агломерации. Уже в этом году будет скорректирована программа по продлению метро и готовы территории для последующего строительства.

Известно, что в Челябинске уже готов проект продления линии метрополитена. В него будет интегрирован трамвай. Мероприятия по строительству начнутся с 2022 года и завершаться в течение 3-4 лет. Реализация проекта оценивается чиновниками в 40 млрд рублей.

Хуснуллин заявил, что регионам могут продлить программу инфраструктурных кредитов до 2026 года.

Фото и видео: YouTube/Россия 24