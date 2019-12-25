Худрука Капеллы наградили знаком отличия "За заслуги перед Петербургом"

Первый концерт после пандемии был посвящен 180-летию со дня рождения Петра Ильича Чайковского.

В субботу, 26 сентября в Государственной академической капелле Санкт-Петербурга дали первый концерт после перерыва, связанного с ограничениями из-за коронавируса. Событие посвятили 180-летию со дня рождения Петра Ильича Чайковского.

В программе концерта – вариации на тему рококо для виолончели с оркестром, фантазия для оркестра "Франческа да Римини", созданная на основе одного из сюжетов "Божественной комедии" Данте, Серенада для струнного оркестра до мажор. Солировал народный артист России Сергей Ролдугин.

Коллектив Капеллы и гостей концерта с открытием сезона поздравил губернатор Петербурга Александр Беглов.

В июле художественный руководитель Капеллы Александр Чернушенко отметил юбилей. Губернатор вручил ему знак отличия "За заслуги перед Санкт-Петербургом" за вклад в развитие музыкальной культуры города и страны.

Ранее мы сообщали о том, что помещения петербургской Капеллы отреставрируют к 1 октября.

Фото: ВКонтакте / Капелла Санкт-Петербурга