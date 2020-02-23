Петербургский художник разработал Lego с персонажами русских сказок

Концепцию нового набора художник Артем Бизяев опубликовал на сайте Lego Ideas.

В пятницу, 29 января, петербургский художник Артём Бизяев опубликовал на своей странице в Twitter и на сайте Lego Ideas новый концепт для набора.

Бизяев разработал концепт по мотивам славянских сказок: все герои популярных сказок одеты в национальные костюмы славян. Например, в новом Lego появилась Lego Бабая-Яга, избушка на курьих ножках и даже чёрный кот колдуньи. В случае, если идея наберет больше 10 тыс. голосов за 2 года, то компания рассмотрит возможность выпустить по нему набор.

Отмечается, что идея набрала нужное количество голосов за 16 часов. Специалисты проверят концепт и, если не найдут позитивный образ вредных привычек, насилия и "отсутствие играбельности", то набор создадут.

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Фото: twitter.com/ArtemBizyaev