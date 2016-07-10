Хозяин кондитерской в Петербурге заплатит 100 тысяч рублей за хранение продуктов на полу

ООО "Артель Сахар", хранившее продукты на полу, оштрафовано на 100 тысяч рублей.

Прокуратура Фрунзенского района ранее сообщала о проведении проверки соблюдения требований санитарно-эпидемиологического законодательства и технического регламента Таможенного союза "О безопасности пищевой продукции" на предприятии кондитерской промышленности по производству сахара, крахмала и кондитерских изделий ООО "Артель Сахар". Об этом сообщает прокуратура города.

На предприятии было выявлено неудовлетворительное содержание технологического оборудования. Обнаружены проржавевшие тестомес, раскатывающая машинка, телеги для противней и стеллажи. На столах отсутствовало гигиеническое покрытие - использовалась расколотая фанера. Сырье для приготовления пищевой продукции - яйца, подсолнечное масло, мука, сливочное масло и готовая продукция хранились прямо на полу в открытом виде, без контроля за температурно-влажностным режимом хранения. Продукция не была защищена от порчи и загрязнения. Уточняют в пресс-службе

В следствие чего, прокуратура района возбудила дело об административном правонарушении, в соответствии с ч. 1 ст. 14.43 КоАП РФ (нарушение изготовителем, исполнителем (лицом, выполняющим функции иностранного изготовителя), продавцом требований технических регламентов).

По результатам рассмотрения актов прокурорского реагирования Общество обязано оплатить штраф в размере 100 тысяч рублей.

Однако, несмотря на это, ситуация в цехе не изменилась. По итогам очередной проверки было возбуждено новое уголовное дело.

Фото: прокуратура Санкт-Петербурга