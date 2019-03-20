Холдинг Москвы "Коломенский" приобрел хлебокомбинат Петербурга "Дарница"

Компания выпускает продукцию под брендом "Аладушкин".

Московский холдинг "Коломенский" купил хлебокомбинат Петербурга "Дарница". Компания выпускает хлеб и сдобу под брендом "Аладушкин". Об этом пишет "РИА Новости" сегодня, 23 августа.

ФАС одобрила ходатайство о приобретении. Эксперты утверждают, что покупка петербургского хлебокомбината позволит "Коломенскому" увеличить рыночную долю.

Отметим, что в 2022 году холдинг приобрел Fazer и тверской завод "Волжский пекарь".

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