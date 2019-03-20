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Выборгский хлебокомбинат выставлен на продажу за 27 млн рублей

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Отметим, что попытка продать объект осуществляется уже во второй раз.

Выборгский хлебокомбинат выставлен на продажу за 27 млн рублей.  Отметим, что попытка продать объект осуществляется уже не в первый раз, сообщает сетевое издание "Деловой Петербург". 

Так, в 2016 года стоимость объекта снизилась на 93 млн рублей. Эксперты считают, что спрос на промышленную недвижимость в Выборге ограничен, а состояние здания хлебокомбината можно охарактеризовать как неудовлетворительное — продать объект будет сложно.

Также известно, что совместно со зданием осуществляется продажа трансформатора, спуска для батонов, водоочистительной системы для холодной воды и нескольких вентиляторов.

Площадь шестиэтажного здания Выборгского хлебокомбината в Ленобласти составляет 4,9 тыс. м2.

Источник: сетевое издание  "Деловой Петербург"

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Категории: Выборг, Новости Ленинградской области, Новости Выборгского района,

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