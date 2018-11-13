"Армеец" Василий Подколзин стал самым молодым дебютантом в КХЛ

Первый выход спортсмена на лед состоялся вечером 12 ноября.

Армейцы выпустили на ледовое поле против екатеринбургского "Автомобилиста" 17-летнего форварда Василия Подколзина, который стал самым молодым дебютантом в турнире КХЛ. Спортсмен из Северной столицы побил предыдущий рекорд соревнования, выйдя на несколько месяцев раньше предыдущего хоккеиста. Ранее Данила Галенюк дебютировал на арене КХЛ в возрасте 17 лет и 10 месяцев. Подколзину же исполнилось 17 лет и 4 месяца.

В общей сложности Подколзин провел три боевые смены. На поле суммарно он был чуть больше двух минут.

Напомним, что при участии молодого спортсмена СКА удалось разгромить гостей с результатом 5:2.

Фото: Вконтакте/СКА

Видео: СКА ТВ