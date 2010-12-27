СКА выиграл "Автомобилиста" со счетом 5:2

"Армейцы" отстают от главного соперника в Западной конференции КХЛ всего на одно очко.

Петербургский хоккейный клуб СКА отпраздновал победу над екатеринбургским "Автомобилистом". Встреча. которая проводилась в рамках турнира КХЛ завершилась со счетом 5:2 в пользу спортсменов из Северной столицы.

Хозяева одолели на домашней арене гостей. Отличились в течении игры Наиль Якупов. Он забросил шайбу на 5 минуте матча. Также результат показали Максим Карпов, который забил в ворота соперника на 37, 40 и 50 минутах, а также Алексей Кручини. "Автомобилист" смог лишь два раза забить благодаря стараниям Найджела Доуса на 59 минуте игры и Дэна Секстона на 58-ой минуте.

Отметим, что следующая игра "армейцев" состоится 14 ноября. Хоккеисты выйдут на ледовую арену против "Адмирала". На данный момент СКА занимает вторую позицию Западной конференции с 41 очками.

Фото: Вконтакте/СКА