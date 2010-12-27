В Петербурге нашли Хогвартс

Но кто-то уверен, что это тайная комната или платформа 9¾.

В здании детского сада петербурженка отметила странное архитектурное решение. Об этом она сообщила на своей странице в Twitter.

Ее подписчики сразу предположили, что это вход в Хогвартс или платформа 9 ¾, а кто-то яро утрверждал, что это тайная комната. Видимо, все комментаторы являются ярыми фанатами книг и фильмов о Гарри Поттере.

Хогвартс - вымышленное учебное заведение волшебников из вселенной "Гарри Поттера". С платформы ученики отправлялись в эту школу, для этого нужно было с разбега пройти сквозь стену на вокзале Лондона.

Фото: @edithpifpaf/ Twitter.