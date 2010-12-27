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В Петербурге нашли Хогвартс
Сегодня, 16:06
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nastya960
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В Петербурге нашли Хогвартс

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Но кто-то уверен, что это тайная комната или платформа 9¾.

В здании детского сада петербурженка отметила странное архитектурное решение. Об этом она сообщила на своей странице в Twitter.

 

Ее подписчики сразу предположили, что это вход в Хогвартс или платформа 9 ¾, а кто-то яро утрверждал, что это тайная комната. Видимо, все комментаторы являются ярыми фанатами книг и фильмов о Гарри Поттере.

Хогвартс - вымышленное учебное заведение волшебников из вселенной "Гарри Поттера". С платформы ученики отправлялись в эту школу, для этого нужно было с разбега пройти сквозь стену на вокзале Лондона.  

Фото: @edithpifpaf/ Twitter.

 

Теги: гарри поттер , хогвартс
Категории: Лента новостей Новости СПб

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