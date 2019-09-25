Хинкальной из Петербурга грозит штраф за рекламу

Заведению грозит штраф в размере от 100 до 500 тыс. рублей.

В Петербурге в одной из хинкальных выявили нарушения закона о рекламе. Сотрудники УФАС России по городу проверили ООО "Пхали Кузнецовская". Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Так, в рекламе заведения использовали фразу "лучшие хинкали в городе". В ведомстве отметили, что в этом заявлении не было указания конкретного критерия и также отсутствовало объективное подтвержение.

Заведению грозит штраф в размере от 100 до 500 тыс. рублей.

Ранее мы сообщали о том, что стало известно, сколько в месяц зарабатывают курьеры в Петербурге.

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